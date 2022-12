Shakur Stevenson confirmó en este 2022 todo lo bueno que había comenzado a lograr en 2021, año que cerró coronándose campeón mundial de peso súper pluma de la OMB luego de vencer por nocaut técnico en el décimo asalto a Jamel Herring. Ya en abril de este año unificó cinturones dándole una auténtica lección de boxeo a Oscar Valdez, a quien derrotó en decisión unánime para arrebatarle el título del CMB. Ya en septiembre, defendió ambas coronas ante Robson Conceicao, a quien también derrotó en decisión unánime.

Para esa última pelea, al estadounidense le costó dar el peso en las 130 libras y fue esto lo que lo llevó a anunciar que dejaría vacantes sus dos títulos mundiales para iniciar 2023 peleando en una división de peso ligero que está repleta de figuras y que tiene a Devin Haney como campeón mundial indiscutible.

Fiel a su estilo, Shakur Stevenson no quiere demorar en tomar las mejores peleas que pueda en la nueva división y es por eso que ya prometió dos grandes batallas para el año que comienza. "Ya buscamos a algunos de los mejores en el peso ligero y, de hecho, ya me rechazaron. Tipos como Isaac Cruz me rechazaron. Es extraño que rechacen a alguien que nunca peleó en 135 libras", comenzó diciendo.

Y agregó: "No tengo que esperar demasiado. Tal vez una pelea y luego pelear por el título. Pelearía por el título a continuación si pudiera. Las personas más importantes están todas ocupadas en este momento. Devin Haney va a pelear contra Vasiliy Lomachenko. Tank (Davis) tiene dos peleas por venir. Entonces, obviamente, no podemos hacer esas peleas en este momento, así que elegiré la siguiente opción disponible".

Consciente de haber llegado a una nueva división en la que tendrá que hacer méritos para exigir una pelea de campeonato mundial indiscutible, Stevenson destacó que los dos combates que buscará concretar este año serán ante Lomachenko y Gervonta Davis, aunque probablemente deba tomar un desafío antes porque estos ya lo han hecho. "Probablemente pelearé contra Lomachenko. Podría ser después que él pelee con Haney. Después quiero pelear contra Tank", aseguró.