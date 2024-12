En medio de su anuncio de confirmación para la nueva fecha en la que se enfrentará a Lamont Roach, Gervonta Davis sorprendió al mundo del boxeo al realizar una fuerte revelación que no estaba en los planes de nadie y es que el campeón confirmó que se retirará del deporte dentro de muy poco, pese a estar en un momento muy sólido de su carrera.

En la conferencia de prensa que sirvió para anunciar que la pelea que debía tener este sábado 14 de diciembre, finalmente la tendrá el próximo 1 de marzo del 2025, Gervonta anunció que se retirará del boxeo cuando termine con sus compromisos el próximo año. Esto dejó impactados a muchos, pero Tank se mostró muy seguro de su decisión.

Gervonta Davis confirmó que se retirará del boxeo

“Después del próximo año estaré fuera de esto. Fuera del deporte. Tres peleas en el año y luego me voy de aquí”, explicó Davis, quien no dio más detalles sobre su decisión, sino más bien todo lo contrario, ya que se mostró molesto cuando le preguntaron las razones que lo impulsaban a seguir este camino y no quiso responder.

Gervonta Davis sorprendió a todos al comunicar la decisión de retirarse del boxeo. (IMAGO)

Claro que sorprende la decisión del monarca del peso ligero de la AMB, ya que tiene apenas 30 años y un récord invicto espectacular de 30-0 con 28 nocauts, lo que marca la gran capacidad que tiene el de Baltimore sobre el cuadrilátero. No por nada está considerado el sucesor de Floyd Mayweather, pero parece que Tank ha llegado a su final y se quiere despedir a lo grande el próximo año.

Esta situación tomó de sorpresa a sus fanáticos, quienes invadieron las redes sociales preguntando los motivos de la decisión que llevará a Gervonta Davis a retirarse del boxeo cuando finalice el 2025, pero el pugilista no ha manifestado más nada de lo que ha dicho frente a los medios, por lo que habrá que esperar a sus próximas apariciones y, en el cuadrilátero, disfrutar lo que pueden ser sus últimas presentaciones como profesional.