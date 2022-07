Tras la sorprendente derrota que sufrió en mayo de este año, el ruso Dmitry Bivol y en una pelea donde era el gran favorito, Canelo Álvarez buscará reencontrarse con su mejor versión cuando enfrente, por tercera vez en su carrera, al kazajo Gennady Golovkin.

Canelo Álvarez ya prepara dicho combate, mientras su entrenador, Eddy Reynoso, dialogó con Fifht Hub TV para analizar fortalezas y debilidades de Gennady Golovkin en comparación con Dmitry Bivol: "No tiene las mismas cualidades físicas. No es un peleador tan largo como Bivol, no tiene tan largo su jab y no sabe tratabar tanto las piernas".

Reynoso espera que Golovkin salga con la intención de noquear para que no queden expuestos sus 39 años: "Saldrá a lo mismo, que es tratar de ganar la pelea con golpes por arriba, y trabajar con su buen jab", explicó el entrenador. En los primeros dos enfrentamientos, se dieron grandes espectáculos, con empate y triunfo del Canelo, respectivamente.

Asimismo, una vez que complete la trilogía de enfrentamientos con Golovkin, se espera que Canelo acceda a la revancha con Bivol: "Nos prepararemos mucho mejor, y haremos las cosas de excelente manera. Creto que estuvimos cerca de ganar la pelea. Perdimos los últimos dos rounds con contundencia y eso fue lo que nos hizo perder el combate. Tendremos revancha y no repetiremos errores", afirmó Reynoso.

Mayweather defiende a Canelo ante Ryan García

En los últimos días, los antes compañeros, Canelo Álvarez y Ryan García, han entrado en una batalla dialética. Al respecto, Floyd Mayweather se puso del lado del tapatío: "El tema con Ryan es que primero elogió a Canelo, aprendió de él y estuvo en su campamento de entrenamiento. Ahora todo es odio de su parte. Primero que logre todo lo que Canelo ha logrado y después que hable mal de él", señaló el estadounidense.