El próximo sábado, el mundo del boxeo estará pendiente de todo lo que sucederá en Las Vegas cuando Canelo Álvarez y Gennady Golovkin realicen la trilogía por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermediano. Por otro lado, a horas de la pelea, Roy Jones Jr., leyenda del pugilismo, se rindió ante el mexicano al marcar que él es único que pelea contra los mejores.

Sin dudas una de las gran críticas que hay hoy por parte de los fanáticos con los boxeadores es que no chocan en el mejor momento del peleador a vencer en su categoría. Estas mismas acusaciones llegaron contra el peleador de Eddy Reynoso al decir que nunca quiso pelear en el mejor momento de Miguel Cotto, de Triple G y hoy de David Benavídez.

Por otra parte, quien opina distinto es Roy Jones Jr., campeón del mundo en cuatro categorías distintas, al decir que Canelo Álvarez es el diferente en el mundo del boxeo. “Ahora los boxeadores ya no se ponen retos, por eso me sentí encantado cuando Canelo se retó a sí mismo porque muchos tipos ya no lo hacen más. Tienen miedo del ‘cero’”, comenzó el excampeón del mundo.

Y agregó: “Desde que Floyd (Mayweather) hizo ese 50-0 e hizo mucho dinero, ellos sienten que si pierden el invicto también se va la oportunidad de hacer esa cantidad de dinero. Pero, sorpresa, incluso aunque ganes, para muchos peleadores, no podrán hacer esa cantidad de dinero”.

Por último, Roy Jones comentó que para él da gusto ver a un campeón verlo seguir sus pasos. “Es algo bonito (que Canelo intentara subir de divisiones como yo). Verlo seguir mis pasos, porque eso quiere decir que todos pusieron atención. Que lo intente me gustó mucho, porque siento que es lo que los boxeadores deben hacer, debes retarte y canelo se retó y me gustó mucho eso, sobre todo en esa época en donde nadie quiere arriesgar nada”, finalizó.