El último fin de semana Jake Paul regresó a un ring en el 2021 y realizó una gran presentación ante Tyron Woodley, por lo que pidió a Julio César Chávez Jr. para su próxima pelea. Por otra parte, tras darse a conocer la noticia, el hijo de la Leyenda del Boxeo dijo que espera ganar varios millones. Además, el excampeón del mundo expresó que si pierde se tiene que retirar y no recibir la paga por la pelea.

En Culiacán, el exmonarca de las 160 libras del CMB regresó con una polémica victoria ante David Zegarra tras ganar en las tarjetas y así cerrar de la mejor manera un año en el que perdió ante Andersson Silva, excampeón de la UFC. A pesar de esto, el nacido en Sinaloa parece haberse ganado una posibilidad de enfrentar a uno de los peleadores más buscado por todos los atletas.

Se trata de Jake Paul, quien estaría buscando cerrar una pelea con el excampeón del mundo para realizar un enfrentamiento con Julio César Chávez Jr. Tras enterarse de la noticia, el hijo del César del Boxeo comentó que está deseoso de ganar unos cuantos millones, pero dejó claro que si pierde no quiere el dinero y que se retira.

“Ojalá me regalen unos millones con el Jake Paul. Si me pega me retiro”, comenzó el excampeón del mundo en diálogos con TV Boxeo sobre la posibilidad de enfrentar al youtuber en el 2022. Y agregó: “Me retiro, no cobro, no quiero cobrar, no quiero dinero, no quiero nada. Si no le gano me retiro, no me interesa su bolsa si no le gano”.

Por último, el mexicano habló de su carrera y aceptó que no llegó a ser campeón que esperaba él o los fanáticos del boxeo. “Yo soy un deportista en toda la extensión de la palabra. Tal vez me quedé a medias en mi carrera o no hice lo que la gente hubiera querido o creía que podía más, pero todavía me queda otra oportunidad, así que hay que esperar y nunca es tarde”, finalizó Julio César Chávez Jr.