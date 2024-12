Manchester United visita a Wolverhampton por la jornada 18 de la Premier League desde las 11:30 hs (CDMX), en el marco del Boxing Day. Los Diablos Rojos sufrieron una sorpresiva goleada en contra ante Bournemouth en Old Trafford la fecha pasada y buscarán cambiar la cara para acercarse a los puestos de clasificación de copas internacionales. No obstante, a pesar de la urgencia por conseguir los tres puntos, Ruben Amorim decidió prescindir de algunas de sus figuras.

A la hora de repasar la alineación titular de Manchester United para el encuentro de este jueves 26 de diciembre, nos damos cuenta de que Casemiro, Alejandro Garnacho y Marcus Rashford brillan por su ausencia. Hasta hace unas semanas, estos tres jugadores eran inamovibles, pero el arribo de Amorim cambió el panorama de manera drástica. A continuación, conoce el motivo de las bajas de estas estrellas del United.

¿Por qué no juega Casemiro?

Pese a su experiencia y liderazgo, el centrocampista brasileño con pasado en Real Madrid ha perdido protagonismo con Amorim, tanto así que que solo fue titular en uno de los últimos seis partidos (siete con el de Wolverhampton). Es un hecho que el nuevo entrenador portugués prefiere otras opciones antes que Casemiro a la hora de elaborar la alineación, motivo por el cual volverá a integrar la banca de suplentes.

Alejandro Garnacho y Casemiro serán suplentes vs. Wolverhampton (IMAGO)

¿Por qué no juega Alejandro Garnacho?

Al igual que Casemiro, el extremo argentino no integra el equipo titular y va a la banca por una expresa decisión de Ruben Amorim. Garnacho no tiene ninguna dolencia física, pero evidentemente hay algo que no le gustó al luso cuando aterrizó en Old Trafford, tanto así que recientemente lo dejó afuera de la convocatoria contra Manchester City.“Observo todo, desde cómo comen hasta cómo se visten para ir a un partido. Evalúo cada detalle y luego tomo mis decisiones”, declaró el ex-estratega de Sporting CP luego de la citada medida.

¿Por qué no juega Marcus Rashford?

Rashford es el único de los tres que ni siquiera fue convocado para este encuentro. Lejos de padecer algún inconveniente físico, Marcus sigue sin ser parte de la lista desde aquella ausencia en el derby. A diferencia de Garnacho, el delantero británico salió a decir que estaba listo para cambiar de aires y su etapa con los Diablos Rojos parece estar terminada, siempre y cuando Amorim siga al mando.

