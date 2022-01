Una de las grandes actuaciones del 2021 fue la de Jake Paul que cerró el año con un enorme KO ante Tyron Woodley. Por otra parte, luego de aquella victoria, los ojos de los fanáticos se posaron sobre él debido a que quiere pelear con Chávez Jr. A su vez, en las últimas horas dio las razones por las que busca enfrentar al excampeón del mundo.

El exmonarca de las 160 libras, confirmó en las últimas horas que tiene COVID-19, que tiene pensado regresar el próximo 18 de febrero y confía con cerrar el choque con el youtuber. “Si me dicen ‘te van a pagar 100 mil o millones más’, no. Se trata del compromiso que tengo de pelear primero aquí en México y después con quien sea. Ya sea el youtuber o con el que sea. No vamos a mover mi forma de estar trabajando o funcionando por dinero. Me importa bastante ganar bien, pero más cumplir mis compromisos”, comentó el mexicano en Instagram.

Por su parte, desde su última presentación, Jake Paul ha comenzado a afirmar que le gustaría chocar ante Chávez Jr. Es más, el peleador de Sinaloa comentó que parte del equipo del joven peleador se contactó con él para realizar el pleito en el 2022.

Por otra parte, en las últimas horas, el youtuber mantuvo diálogos con The Volume Sports para explicar por qué quiere enfrentar al mexicano. “Me gusta mucho esa pelea porque silencia a los críticos. Él era un campeón mundial y sé que podía vencerlo. Este desafió me encanta”, explicó.

Y agregó: “Hay gente que no entiende que, después de noquear a Tyron Woodley, todos ellos estuvieron diciendo ‘pelea con un peleador de verdad’. Lo intenté y dos semanas ante de la pelea él (Tommy Fury) se bajó de la pelea. Entonces, quiero pelear con un boxeador de verdad y voy a tener una maldita tranquilidad”.