Saúl Canelo Álvarez viene de lograr una marca histórica para el boxeo mexicano tras conquistar los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring de los Súper Medianos. Por otra parte, luego de ser considerado el mejor libra por libra, Floyd Mayweather salió al cruce y dijo que se habla mucho del boxeo del tapatío, pero poco del doping positivo que dio en su momento.

Desde su salida de Golden Boy Promotion, el tapatío comenzó a ser el centro de atención en cada una de sus peleas sin Óscar de la Hoya metido en cada declaración. A su vez, la manera en la que comenzó a definir cada una de sus combates lo colocaron como uno de los mejores boxeadores de la actualidad, especialmente con Terence Crawford sin hacer competencia.

Por otra parte, en las últimas horas, quien salió a golpear a Canelo Álvarez fue Floyd Mayweather en la previa del choque entre Gervonta Davis y Isaac Cruz. “Se habla siempre de Canelo esto o Canelo lo otro, pero no se habla de esteroides, esteroides y esteroides. Puede que no haya estado limpio en muchas peleas, no lo sé si estuvo o no limpio cuando peleó conmigo”, expresó el excampeón del mundo.

Y agregó: “Es el mismo peleador. La gente dice que Canelo en su prime habría sido un gran peleador, pero yo pelee con él en su mejor momento y sigue siendo el mismo. Cuando le gané tenía casi 40 años. Canelo fue como un paseo en el parque, fue una pelea muy fácil”. Por otro lado, en la misma previa Money dijo que esquiva a David Benavidez.

“Benavidez debería estar en el top de mejores libras por libra, Canelo es de los mejores, pero en mi opinión está evadiendo la pelea con Benavidez”, comentó. “Me encanta Canelo, me encanta su trabajo. Pero siento que a veces nos olvidamos de gente como Errol Spence que ha pasado por momentos duros en su vida y luego destaca en el ring, de gente como Terence Crawford que sale y da una gran exhibición. Pero yo no me olvidaré de mi gente. Son peleadores que muchas veces no se les valora lo suficiente”, finalizó Floyd Mayweather.