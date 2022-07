El sábado pasado, Ryan Garcia logró una nueva victoria contra Javier Fortuna luego de que lo haya noqueado en el sexto asalto. Por otra parte, luego de haber salido con la mano en alto recibió varios tiros por parte de Floyd Mayweather, por lo que en las últimas horas salió a responderle a Money a desafiar nuevamente a Gervonta Davis.

“Ryan Garcia realmente quiere esta pelea con el Tanque. Eso, si realmente quiere esta pelea con el Tanque, que se sacrifique”, comenzó Money con FightHype el pasado martes. Y agregó: “Óscar (de la Hoya) nosotros podemos hacer que la pelea suceda. Ustedes están escuchando esto primero en FightHype. En las 135 libras el peso. El Tanque es el lado A”.

De estas palabras se hizo eco Óscar de la Hoya quien en la publicación del medio especializado de boxeo le contestó y le dijo que debería marcarle lo mismo a Gervonta Davis. “Mayweather fue el peleador más chico. Yo elegí los guantes, vendí más, era el más viejo y le dediqué todo e hice la mayor parte de los 150 millones de dólares. Entonces, dile a Gervonta que lo mismo si realmente cree en él mismo”, comentó el excampeón del mundo.

Sin embargo, luego de varios días en silencio, Ryan Garcia apareció en las redes osciales para contestarle a Money. "Es cualquier peso, en cualquier momento, en cualquier lugar. Ahí está tu respuesta, Floyd. Ah, sí, ¿tú también puedes conseguirlo si quieres? Escuchemos la excusa ahora”, expresó el joven peleador de 23 años.

Julio César Chávez tundió a Ryan Garcia

En las últimas horas, Julio César Chávez habló de Ryan Garcia y lo tundió al decir que no ve sus peleas. “No veo pendejadas. Es muy buen amigo, me cae muy bien. Me llamó para ver su pelea, pero no vi su pelea la verdad”, expresó el César. Y agregó: “Le va ir mal. Gervonta Daivs lo he visto pelear, no me ha tocado ponerle a atención, pero es un peleadorazo. Pienso que va a noquear”.