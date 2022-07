Los últimos días, Ryan Garcia ha estado en el centro de la escena mundial del boxeo debido a que dicho que solo peleará con Gervonta Davis en las 140 libras y que Canelo Álvarez fue rápidamente campeón del mundo por enfrentar a un desconocido peleador. Por otro lado, Julio César Chávez comentó no ve su pelea, que The Tank lo va a noquear y que está mal de la cabeza por pensar que los Títulos Mundiales no pesan.

Como decíamos, el peleador de california estuvo en la boca de todos en especial luego de que haya comentado que no va bajar a las 135 libras para pelear con The Tank, por lo que Floyd Mayweather salió al cruce. “Ryan Garcia realmente quiere esta pelea con el Tanque. Eso, si realmente quiere esta pelea con el Tanque, que se sacrifique”, comenzó Money con FightHype. Y añadió: “Óscar (de la Hoya) nosotros podemos hacer que la pelea suceda. Ustedes están escuchando esto primero en FightHype. En las 135 libras el peso. El Tanque es el lado A”.

Por otro lado, Ryan Garcia no para ser blanco de las críticas, a pesar de que Óscar de la Hoya aparezca y le conteste a todo el mundo. Entre los que golpearon al joven peleador de California se encuentra Julio César Chávez que dijo que no vio su pelea.

“No veo pendejadas. Es muy buen amigo, me cae muy bien. Me llamó para ver su pelea, pero no vi su pelea la verdad”, expresó el César a FightHub Tv. Y agregó: "Está jodido (por pensar que los títulos mundiales no pesan)”. Por último, cuando fue consultado sobre qué podía sucede entre Garcia y Davis no dudó. “Le va ir mal. Gervonta Daivs lo he visto pelear, no me ha tocado ponerle a atención, pero es un peleadorazo. Pienso que va a noquear”, comentó.

De la hoya le respondió a Mayweather

Luego de palabras de Mayweather contra Ryan Garcia, Óscar de la Hoya salió al rescate de su boxeador con duras palabras. “Mayweather fue el peleador más chico. Yo elegí los guantes, vendí más, era el más viejo y le dediqué todo e hice la mayor parte de los 150 millones de dólares. Entonces, dile a Gervonta que lo mismo si realmente cree en él mismo”, expresó el estadounidense.