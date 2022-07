El sábado pasado, Ryan Garcia regresó por segunda vez al ring para enfrentar a Javier Fortuna a quien derrotó de gran manera por la vía rápida en el sexto asalto. Por otra parte, luego de decir que esperaba a The Tank en las 140 libras, Floyd Mayweather le marcó el ring al decirle que si quiere se puede hacer la pelea, pero en las 135 libras y que el lado A es Gervonta Davis.

Luego de su presentación ante el dominicano, el peleador de Óscar de la Hoya salió a decir que subía a superligero y que no regresaba a ligero. “No voy a volver a bajar a las 135 libras para nada, pero pelearé con Tank (Gervonta Davis) en las 140 libras. Voy a grabar todas las negociaciones para que ustedes no puedan decir que estoy esquivando (la pelea). Esa pelea me dará el respeto que merezco. Donde hay voluntad, hay un camino”, expresó el peleador californiano tras su victoria.

Por otra parte, luego de varios idas y vueltas con Gervonta Daivs, quien habló fue Floyd Mayweather y, como hace una semana, le salió a marcar el ring a Ryan Garcia. En esta ocasión, el excampeón del mundo le dijo al peleador de Joe Goosen que la pelea se hace, pero en las 135 libras.

“Ryan Garcia realmente quiere esta pelea con el Tanque. Eso, si realmente quiere esta pelea con el Tanque, que se sacrifique”, comenzó Money con FightHype. Y agregó: “Óscar (de la Hoya) nosotros podemos hacer que la pelea suceda. Ustedes están escuchando esto primero en FightHype. En las 135 libras el peso. El Tanque es el lado A”. ¿Se sentarán a negociar?

Mayweather defiende a Canelo de Ryan Garcia

Como decíamos al principio, Floyd Mayweather defendió a Canelo Álvarez de los dichos de Ryan Garcia, quien criticó al tapatío. “Miras a Ryan García; primero, está elogiando a Canelo, quieres aprender de Canelo y estás en el campo de entrenamiento de Canelo. Ahora todo es malo”, comentó Money. Y añadió: “(Ryan Garcia dice) ‘No me gusta, no me gusta él’. Que logre lo que Canelo ha logrado y luego hable mal de él. Pero no necesita hablar mal de él, de ninguna manera. Todos necesitamos permanecer en nuestro propio carril y formarnos”.