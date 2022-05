Los 100 millones de dólares que le ofrecieron a Canelo Álvarez por dos peleas que no eligió

Este sábado 7 de mayo, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Saúl El Canelo Álvarez afrontará ante Dmitry Bivol la primera de las tres peleas que firmó en un acuerdo con MatchRoom Boxing y DAZN. La siguiente sería en septiembre ante Gennady Golovkin y había una tercera pelea a finales de año, con rival a confirmar, en la que Eddie Hearn quiere llevar al tapatío al Reino Unido.

Claro que para asumir ese multimillonario compromiso, el mexicano tuvo que rechazar otro. Ya se había hablado de una oferta de 100 millones de dólares que le había llegado desde Premier Boxing Champions por un combo de peleas, aunque no se habían dado mayores detalles sobre el mismo.

A días de que Canelo enfrente a Bivol, fue Tom Brown, de TGB Promotions, que reveló algunos aspectos más de esa oferta conjunta con PBC y Showtime. Según dijo el promotor a BoxingScene, el campeón mundial indiscutible de peso súper mediano hubiese cobrado 45 millones de dólares por enfrentar a Jermall Charlo en las 168 libres y, de haber sido ganador, 55 millones de dólares por hacer una pelea ante Errol Spence en 164 libras o ante David Benavidez en 168.

Además, Tom Brown disparó contra Eddy Reynoso, entrenador del tapatío, por entender que le recomendó elegir el camino más fácil. “Lo hizo tomar el menor riesgo por la mayor recompensa. Porque tuvo la oportunidad de pelear contra un campeón mundial reinante en las 160 libras en Charlo y también tuvo la oportunidad de pelear contra un dos veces ex campeón invicto de las 168 libras en Benavidez. O podría haber peleado contra el actual campeón de peso welter. Fue un trato de 100 millones de dólares”, señaló.

La frase de Canelo que contradice a Tom Brown

Tal vez sabiendo de las declaraciones de Tom Brown, tal ven no, Saúl El Canelo Álvarez expresó en la rueda de prensa compartida con Dmitry Bivol que tuvo lugar este martes por qué había decidido tomar los desafíos que le plantearon MatchRoom Boxing y DAZN. “Busco retos difíciles porque es lo que me mantiene vivo, me gusta la adrenalina, ser competitivo. Al igual que Bivol yo también soy fuerte, tengo muchas habilidades y estoy listo”, señaló.