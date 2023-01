A lo largo de los últimos 20 años, la categoría de los pesos welter se ha convertido en una de las más atractivas dentro del mundo del boxeo por el tipo de peleas que podían llegar a darse. Sin duda, Manny Pacquiao y Floyd Mayweather son los grandes culpables de esto ya que aparecía un nuevo retador y no lo podían terminar de retirar.

Por otra parte, en la actualidad son Terence Crawford y Errol Spence Jr. los que dominan las 147 libras, porque son peleadores que hoy poseen los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB y OMB. Debido a esto, en Bolavip nos preguntamos quiénes son los mejores boxeadores mexicanos, según el ranking de Boxrec.com y los principales organismos del boxeo.

10 - José Miguel Borrego

Uno de los primeros boxeadores que aparece entre los mexicanos más destacados del peso welter es José Miguel Borrego quien en la actualidad ostenta un récord de 19 peleas ganadas, 16 por KO, y cuatro derrotas, la última ante Peter Dobson en Estados Unidos. Por otro lado, en la actualidad se encuentra fuera de los principales ranking, pero en el de Boxrec se ubica séptimo entre los mexicanos.

9 - César Soriano Lozada

César Soriano Lozada debutó como profesional en septiembre de 2014 con una victoria frente Israel Nava, a quien derrotó por KO en la primera vuelta en superligero. Por otra parte, en la actualidad mantiene de 21 peleas ganadas, 14 por KO y tres derrotas, dos por la vía rápida. En la actualidad se ubica en el sexto lugar del ranking de Boxrec y viene de vencer por la via de cloroformo a Alberto García Paredes en diciembre pasado.

8 - Christian Gómez

Otro de los boxeadores que aparece como un hueso duro de roer entre los mejores boxeadores mexicanos peso welter es Christian Gómez. El peleador de Guadalajara ostenta un récord de 22 peleas ganadas, 20 por la vía rápida, tres derrotas y un empate. Su última caída fue en mayo pasado cuando perdió ante Shakhram Giyasov en la cartelera que tuvo como fondo el choque entre Dmitry Bivol y Canelo Álvarez.

7 - Isaías Lucero

En la tercera posición del ranking de Boxrec aparece el desconocido Isaías Lucero quien hoy tiene un récord de invicto de 15 peleas ganadas, nueve por la vía rápida. El peleador de 27 años desde que debutó en 2019 realizó peleas en medio pesado, supermediano, mediano, superwelter y welter. En otras palabras, es un boxeador que se adaptó bien a diferentes categorías. Hoy se ubica 32º en el ranking del CMB

6 - Julio Luna Ávila

En la segunda posición de Boxrec se encuentra Julio Luna Ávila quien ostenta un récord de 19 peleas ganadas, 10 ganadas por la vía rápida, y una sola derrota. Por otro lado, en agosto de 2022 realizó su primera presentación en Estados Unidos y fue allí en donde cayó por primera vez luego de haber perdido por puntos ante el estadounidense Giovani Santillán.

5 - Raul Curiel

Uno de los boxeadores nacidos en México que más se destacan a nivel mundial es sin duda Raul Curiel quien en Boxrec se ubica en el primer lugar. El de Tampico ostenta un récord de 12 peleas ganadas, 10 por la vía rápida. Vale destacar que no tuvo una pelea de fuste, pero todos sus combates se llevaron en Estados Unidos y su última victoria fue por KO ante Brad Solomon. A su vez, en la actualidad se ubica 13º en el CMB.

4 - Jesús Alejandro Ramos

Jesús Alejandro Ramos es un estadounidense que por sus padres se siente mexicano, por lo que siempre busca defender de la mejor manera la bandera de México. El mexicoamericano ostenta un récord de invicto de 19 peleas ganadas, 15 ganadas por KO, y su debut lo tuvo en tierra nacional cuando derrotó a Luis Romero. Por otro lado, en el ranking de la Asociación Mundial del Boxeo se ubica octavos, mientras que en el de la Federación Internacional del Boxeo es 14º.

3 - Abel Ramos

Otro de los estadounidenses que se siente mexicano por su sangre y siempre defiende a México en cada golpe es Abel Ramos, quien en la actualidad ostenta un récord de 27 peleas ganadas, 25 por KO, cinco derrotas y dos empates. Por otro lado, el mexicoamericano se ubica sexto en el ranking del CMB y décimos segundo en la FIB, por lo que puede tranquilamente ser uno de los futuros retadores de Errol Spence Jr.

2 - Alexis Rocha

Alexis Rocha es otro de los estadounidenses que se considera a mexicano por su sangre y siempre intenta poner en alto la bandera nacional. En la actualidad ostenta un récord de 21 peleas ganadas, 13 por KO, una derrota. A su vez, se ubica cuarto en el ranking OMB ya que es el campeón NABO, en el CMB es 17º y 12º en la FIB, por lo que puede enfrentar a futuro tanto a Spence como a Crawford.

1 - Vergil Ortiz Jr

No hay dudas de que Vergil Ortiz Jr. es una de las grandes promesas que tiene Golden Boy Promotion y que busca llevarlo a tener una oportunidad mundialista. A su vez, varios reportes indican que el joven mexicoamericano no para de aprender español para acerarse más a la tierra que vio nacer a sus abuelos. En la actualidad cuenta con un invicto de 19 peleas ganadas por la vía rápido y venció a nombres Maurice Hooker, excampeón del mundo superligero, y Egidijus Kavaliauskas, exretador mundialista de Terence Crawford. Además, es campeón AMB Gold y OMB Internacional. Por otra parte, el peleador que promociona Óscar de la Hoya se ubica primero en el ranking AMB, segundo en el CMB, tercero en la FIB, primero en la OMB y quinto en The RIng Magazine. De esta manera, el nacido en Dallas tiene grandes posibilidades de ser campeón del mundo de cualquier organismo o uno de los futuros retadores de Terence Crawford o Errol Spence Jr.