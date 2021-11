Uno de los grandes momentos en el 2021 fue el último combate de Manny Pacquiao ante Yordenis Ugas por el Título Mundial AMB Welter en el mítico MGM Grand de Las Vegas. Por otra parte, poco tres meses de su retiro, el filipino rompió el silencio y comentó lo complicado que dejar el deporte de los puños y dejó claro que no regresa. Además, habló de su hijo, Jimuel, que busca emularlo dentro de un ring.

A más de un fanático se le cayó una lágrima luego de que el Pacman haya realizado su última presentación ante el cubano en la Ciudad del Pecado. A su vez, no fue un retiro más debido a que el excampeón del mundo lo hizo de la mejor manera tras realizar una gran presentación ante un caribeño que salió defender de la mejor manera su cetro.

A tres meses de su retiro, Manny Pacquiao rompió el silencio y comentó lo que han sido estos días sin prepararse para ir en busca de un campeonato mundial. “Extraño el boxeo, pero no creo que yo todavía le guste al boxeo. Bueno, ya estoy cumpliendo 43 años, así que es suficiente para mí. Lo que quiero decir es que ya terminé”, expresó el filipino a AFP.

A su vez, tras más de 20 años en el boxeo, el Pacman comentó que fue muy difícil decir basta debido a que creció en esta disciplina. “Colgar mis guantes es la parte más difícil de toda mi vida, porque crecí en el boxeo, entonces entiendo que esto es un deporte”, comentó el Senador de Filipinas.

Por último, el múltiple campeón en diferentes categorías habló de la idea de su hijo meterse en el boxeo y contó que no le gusta ya que él peleó para salir de la pobreza. “Esto es lo que le dije a mi hijo, sabes que la razón por la que me convertí en boxeador es por la pobreza, no teníamos nada, no teníamos para comer. Le dije que es por eso que tuve que boxear, pero si te gusta tu situación (actual) no boxeas”, explicó Manny Pacquiao quien agregó que Jimuel le dijo que su pasión es el deporte de los puños.