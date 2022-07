Esgrimiendo una enfermedad por intoxicación alimentaria cuando solo faltaban días para que tuviera lugar su combate ante McWilliams Arroyo, que debió haber sucedido hace dos semanas en San Antonio, Julio César Martínez se bajó por tercera vez de la defensa ante el puertorriqueño del título mundial de peso mosca del CMB.

Ambos peleadores se habían visto las caras ya el 19 de noviembre del año pasado, pero el combate quedó sin decisión por haber sufrido Arroyo un corte producto de un choque de cabezas involuntario antes del cuarto asalto, lo que le impidió seguir peleando y, por ende, dejó el cinturón en manos del mexicano que llegaba como campeón.

La revancha no ha podido realizarse desde entonces. Y si se tiene en cuenta que antes del primer enfrentamiento Martínez se había bajado dos veces de la pelea, esta es la tercera vez que sucede, lo que deja muchas dudas y una gran decepción al aspirante puertorriqueño al título mundial.

"No sé ni qué decir. Cuando me llamó el promotor no lo podía creer porque es la tercera vez. No sé, me sigue faltando al respeto. Creo que lo que han hecho conmigo es abuso. Si se enferma, tiene que lidiar con su problema de salud, tomarse un tiempo y hacerse a un lado", expresó en diálogo con Sara Hernandez.

Y agregó: "He gastado dinero en entrenamientos, en viajes para ir a distintos pueblos a hacer sparring, dieta, ejercicio, mi aspecto mental. ¿Cómo se prepara uno para esto… que días antes de lo programado te dicen que la pelea no va para adelante? Si no estás a favor de este deporte o no vas a tener la responsabilidad de este deporte, sé más compasivo con los demás".