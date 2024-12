Efraín Juárez hizo delirar a Atlético Nacional de Medellín al consagrarse campeón de la liga colombiana tras derrotar a Deportes Tolima en el Atanasio Girardot por 2-0, consolidando así un global de 3-1 en la gran final. Entre los asistentes que festejaron la coronación en el recinto paisa se encontraban nada menos que dos futbolistas de Rayados, quienes festejaron junto a la afición del conjunto paisa el logro conseguido y acompañaron al DT mexicano a su manera.

En medio de las vacaciones de las que goza la plantilla de Martín Demichelis tras haber sido subcampeón del Apertura 2024, Johan Rojas y Stefan Medina se tomaron un avión a su país natal para observar el encuentro del equipo de sus amores. Ambos futbolistas dieron cuenta de su presencia en la gran final del futbol colombiano en redes sociales, donde publicaron fotos en las gradas del mencionado estadio.

Cabe destacar que el lateral derecho es surgido de las fuerzas básicas de Atlético Nacional e incluso registró un paso de cuatro años por el primer equipo antes de llegar a Rayados en el 2014. En tanto, el mediocampista que llegó a Nuevo León en julio pasado nunca se desempeñó profesionalmente en el equipo verdolaga hasta el momento, aunque dejó en claro su fanatismo por la escuadra que obtuvo su 18° título de liga, consolidándose así como la más ganadora de Colombia.

Vale recordar que Efraín Juárez, ex jugador del Monterrey, consiguió un histórico doblete puesto que anteriormente había guiado a sus dirigidos al título de la Copa Colombia tras vencer a América de Cali. Así, el timonel de 36 años anotó su nombre en un selecto grupo de entrenadores que obtuvieron un par de títulos en la misma temporada del futbol de aquel país. En dicha nómina se encuentran el argentino Adolfo Pedernera, quien lo logró con Millonarios en 1953, y Juan Carlos Osorio, ex DT de la Selección Mexicana y actual estratega de Xolos, que lo consiguió hace once años también con Atlético Nacional.

¿Cuándo, contra quién y dónde debutará Rayados en el Clausura 2025?

Vale recordar que la plantilla del Monterrey rompió filas hasta el próximo 30 de diciembre. Por ende, contará con poco más de una semana para llevar a cabo su pretemporada pensando en el Clausura 2025, la Concachampions y el Mundial de Clubes.

Rayados hará su presentación en el Clausura 2025 como local de Puebla. (Imago)

Rayados quedó con la sangre en el ojo luego de perder la final del Apertura 2024 contra el América y buscará revancha en la edición venidera de la Liga MX. En dicho certamen, el conjunto de Martín Demichelis dará su primer paso ante Puebla, equipo al que recibirá el sábado 11 de enero, un día después del comienzo del torneo, desde las 19:00 horas del centro de México.