El reconocido excampeón del mundo contó por qué no le va a dejar nada de herencia a sus siete hijos.

Mike Tyson explicó por qué no le deja a sus hijos nada de los 500 millones que ganó

Uno de los peleadores más importante que tuvo el boxeo en los años 90 fue Mike Tyson, quien a puro KO noqueó a todo tipo de rival. Por otro lado, en las últimas horas se supo que el expeleador está muy cerca de la quiebra, por lo que no le dejará ni un centavo de herencia a sus hijos por haber gastado todo el dinero en fiestas y drogas.

El excampeón del mundo de los completos marcó una época al ser rey más joven de los pesados bajo la tutela del polémico Don King. Sin embargo, los excesos y la manera en la que terminaba perdiendo una pelea lo llevaron a dejar ir una carrera de franco ascenso para quedar inmortalizado en los anales de la historia del boxeo.

A pesar de esto, Mike Tyson fue uno de los peleadores que más dinero ganó a lo largo de su carrera, lo que lleva a pensar que estaría en bancarrota. De tods modos, el estadounidense ha confirmado que de su fortuna no hay mucho porque se había gastado en las sustancias, mujeres y fiestas que llevaba adelante.

“Mi último millón de dólares lo gasté en mi rehabilitación porque de los 500 millones que aproximadamente hice como boxeador, no me quedó nada. Todo se fue en locuras y me duró entre 15 y 16 años, parecía muchísimo dinero pero eventualmente se acabó”, expresó el excampeón del mundo según lo informado por Marca Claro.

De todas maneras, el mismo medio comentá que el estadoundiense busca que sus hijos sepan lo que es pelear para avanzar en la vida y no con la facilidad del dinero. En otras palabras, los deja deja a sus siete niños si un centavo.