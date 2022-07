Uno de los boxeadores que mayo controversia causó en el 2021 fue Óscar Valdez, excampeón del mundo súper pluma del Consejo Mundial del Boxeo. Por otro lado, en las últimas horas habló de lo sucedido con el doping positivo y tras vencer al brasileño Robson Conceica en la que era su primera defensa mundialista.

Lo sucedido para el peleador de Nogales a inicios del 2021 fue grandioso debido a que derrotó a Miguel Berchelt, cuando nadie lo daba como favorito. Es más, la forma en la que lo hizo fue extraordinaria ya que superó a su compatriota por la vía rápida y mostró como había incorporado la escuela de Eddy Reynoso para sortear ese combate.

Sin embargo, todo eso se cayó con el doping positivo y su polémica victoria contra Robson Coceicao, por lo que en diálogos con Un Round Más explicó qué pasó en aquella pelea. “Me acuerdo borroso (de la pelea) de tan así que no estaba concentrado. No fue de mis mejores peleas, al contrario, fue de mis peores espectáculos que he dado. Llegó la pelea y eran ataques y ataques. y yo poniendo la atención a eso. La verdad no me sentía como normalmente me siento”, comentó el excampeón del mundo.

Por otro lado, el peleador de Nogales habló de la sustancia prohibida que apareció en sus pruebas y expresó que era lo que más lo hizo enfadar. “Analizaron que ese tipo de sustancias no ayudaba de ninguna manera mi rendimiento. Si para una organización no era dopaje, es lo que más me molestaba, me estaban acusando”, argumentó.

Por último, el exrepresentante olímpico recordó lo que sintió cuando Antonio Margarito, uno de sus referentes, había sido acusado de usar yeso en sus manos. “Cuando era morro y que Antonio Margarito usó algo, yo como fanático me agüité mucho. Y dije, ¿cómo puedo admirar a alguien que hace eso? Que se me desacredite todo lo que he logrado”, recordó Óscar Valdez. Y agregó: “Como que se enojó la gente porque no hubo castigo. Me quedé con que me gustaría volverlo a enfrentar (a Conceicao) en la versión que soy ahorita”.