Canelo Álvarez se prepara para enfrentar a Gennady Golovkin el próximo 17 de septiembre luego de su dura derrota contra Dmitry Bivol. Por otro lado, luego de haber recibido varias críticas, Óscar Valdez habló de su compañero de gimnasio para comentar que es el mejor peleador de la actualidad y que podría ganar en la revancha.

Lo sucedido el pasado siete de mayo en Las Vegas dejó en evidencia que las 175 libras son el verdadero techo del peleador de Eddy Reynoso. Esto se evidenció rápidamente ya que el nacido en Guadalajara perdió porque no pudo con 1-2 del campeón del mundo de Rusia.

Debido a esto, Canelo Álvarez no ha parado de recibir diferentes críticas dentro y fue del mundo del boxeo. Es por esto que Óscar Valdez, compañero de gimnasio, salió a defenderlo en las últimas horas con al comentar que el Campeón del Mundo Unificado de las 168 libras tiene todo para volver a ser monarca en las 175 libras.

“Hay gente que no le da el crédito que merece, lo que hace es grandioso. Compitió en un nivel donde era casi imposible lograrlo. Creo que tiene para ganarle después si se da la revancha (con Dmitry Bivol)”, expresó el excampeón del mundo a Hay Tiro, Canal de YouTube. Y agregó: “Hay gente que no ve lo difícil que de verdad es esto. Canelo viene brincando y ganando. Perdió la última, pero no lo dieron una madriza”.

Por último, para ejemplificar, el peleador de Sonara explicó que lo que hizo el tapatío es igual a que si él se animaba a ir a peso welter contra Terence Crawford. “Canelo en 175 es como si yo subiera a pelear contra Terence Crawford en wélter y yo no puedo hacer eso. No puedo poner mi vida en riesgo contra un peleador como ese”, comentó Óscar Valdez.