Oscar Valdez mostró ciertas dudas sobre las posibilidades de Saúl El Canelo Álvarez de vencer a Dmitry Bivol, algo que podría no gustarles al tapatío y su entrenador Eddy Reynoso.

¿Otro cortocircuito en el Canelo Team? Oscar Valdez no está convencido de que el tapatío pueda vencer a Bivol

El sábado 7 de mayo, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Saúl El Canelo Álvarez hará su estreno en este 2022 jugándose una durísima parada en su ascenso a la división de peso semipesado para enfrentar Dmitry Bivol, quien pondrá en juego su título de campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo.

Pese al optimismo del tapatío y de su entrenador Eddy Reynoso de poder quedarse con una victoria que abra el camino para buscar volverse otra vez campeón mundial indiscutible, ahora en las 175 libras, hay otro miembro del Canelo Team que cree no está tan seguro que el mexicano pueda imponerse al ruso, especialmente por la gran diferencia de tamaño que existe entre los dos.

“Es una pelea muy difícil desde mi punto de vista. Una pelea que me pone un poquito nervioso. Simplemente por la estatura, por el peso, por la pegada de Bivol. Creo que es un peleador muy peligroso. Canelo tendrá toda la técnica del mundo, pero la diferencia de peso es mucha", dijo en una conferencia virtual Óscar Valdez, campeón mundial de peso súper pluma del CMB que también es entrenado por Eddy Reynoso.

Estas dudas que se le presentan al peleador oriundo de Sonora podrían no caer del todo bien dentro del Canelo Team, equipo de trabajo que recientemente viene de sufrir un sacudón por la desvinculación de Ryan García, que lejos estuvo de darse en buenos términos, para entrenarse ahora a las órdenes de Joe Goosen.

Oscar Valdez reveló detalles sobre la preparación de Canelo Álvarez

Pese a reconocer sus dudas sobre una victoria segura de Canelo Álvarez ante Dmitry Bivol, Oscar Valdez aseguró que el tapatío está teniendo un gran campamento de entrenamiento con vistas a la pelea del 7 de mayo. “Veo que en una sola sesión de sparring tiene cuatro rivales. Hace dos rounds con uno, cuatro con otro, y hace esto porque no le aguantan el ritmo al Canelo, no le aguantan la pegada. Siempre que lo veo en el gimnasio me da un poco de tranquilidad”, señaló.