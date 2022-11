Tras la victoria de Devin Haney en la revancha ante George Kambosos, para defender con éxito el campeonato mundial indiscutible de peso ligero; y la victoria, ajustada, de Vasyl Lomachenko sobre Jamaine Ortiz, todo el mundo del boxeo está hablando de la posibilidad de que el estadounidense y el ucraniano se enfrenten a continuación.

Pero el mexicano Isaac Cruz, que viene de acabar con Eduardo Ramírez con un brutal nocaut en el segundo asalto, parece estar listo para interponerse en el camino, ya que se dijo listo para enfrentarse a cualquiera de los dos para impulsar su nombre a la cima de la división de una vez por todas en 2023.

"Devin Haney podría ser complicado porque solo se dedica a correr. Pero miedo no hay. Vamos a prepararnos para lo que nos vayan a poner adelante. Queremos a los grandes nombres y estamos preparándonos para eso", expresó El Pitbull, que tiene intenciones de regresar a los cuadriláteros en el primer trimestre del año próximo.

"Saben que mi estilo no solo es veneno para Haney, sino para toda la división. Lomachenko sería un rival complicado, pero no imposible si nos preparamos bien", agregó Isaac Cruz, dueño de un récord profesional de 24 victorias, 2 derrotas y un empate, apuntando sus cañones también hacia el ucraniano.

Todavía busca revancha con Gervonta Davis

Aunque la derrota de Isaac Cruz en decisión unánime ante Gervonta Davis no admite lugar para las dudas sobre los merecimientos que hizo el estadounidense para salir con la mano en alto, Isaac Cruz se quedó con la sensación de haber estado cerca de dar el gran golpe y es por eso que no se resigna a poder concretar algún día una revancha ante Tank, pese a que este no parece tener su mismo deseo. “La revancha con Gervonta se va a dar cuando él quiera y ya no tenga miedo, pero el objetivo es ser campeón del mundo", dijo al respecto.