Previo a chocar a Bivol, el Zurdo Ramírez recordó uno de los momentos más angustiantes de us carrera

La semana que viene Dmitry Bivol defenderá por segunda vez el Título Mundial AMB Medio Pesado frente a Gilberto Ramírez en Arabia Saudita, una de las arenas más atractivas de los últimos años. Por otro lado, a casi una semana de la pelea, el mazatleco recordó uno de los momentos más complicados que tuvo de su carrera.

A lo largo de su paso por las 168 libras, el nacido en Sinaloa no pudo terminar de asentarse en la categoría como un peleador que superaba sin problemas a sus rivales ya que se lo notaba fuera de distancia, sin poder y errático. Sin embargo, en las 175 libras, el excampeón del mundo muestra que tiene potencia y lo ha demostrado desde que arribó al nuevo peso.

Por otra parte, a horas de tener su pelea más importante de su carrera, Gilberto Ramírez recordó el duro momento que vivió en medio de la pandemia cuando estaba sin promotor, tras su salida de Top Rank, y en busca de un combate. “Estaba trabajando día con día. Y llega la pandemia también, no tenía la certidumbre de qué iba a pasar en el deporte. Yo creo que han sido etapas fuertes en mi vida, pero que han sido de aprendizaje”, comentó en No Puedes Jugar Boxeo.

Además, en la misma charla recordó cómo fueron sus inicios en el boxeo y destacó que lo llevó a ser la persona que es. “Gracias a eso me hace ser la persona que soy hoy en día, me hace ser consciente. Y todo el proceso que llevó desde atrás me hace ser la persona que soy, llegar adonde estoy y es el momento para llegar y conseguir el título”, recordó el mexicano.

De la Hoya quiere el choque entre Canelo y el Zurdo

En el día de ayer, Óscar de la Hoya habló nuevamente sobre la próxima pelea del Zurdo Ramírez, pero se ilusiona con el choque contra Canelo Álvarez. “Me encantaría hacer Zurdo vs. canela. Zurdo vs. Canelo el próximo año sería enorme. Una guerra mexicana total”, dijo el excampeón a ESNEW. Y agregó: “Creo firmemente que Zurdo puede ponerle un número a Canelo. Creo que puede noquearlo. Quiero decir, Zurdo es un tipo grande. Se ve desgarrado; él está mirando rápido; se ve fuerte. Me encantaría ver esa pelea”.