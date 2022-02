Sin duda el último viernes Ryan Garcia dio un verdadero shock en el mundo del boxeo luego de anuncia que abandonaba a Eddy Reynoso y Canelo Team. Su decisión es la que mayor impactó generó en su carrera, a pesar de que se consagró Campeón del Mundo Interino CMB del peso ligero, porque el entrenador de jalisco tiene una amplia experiencia, supo manejarlo muy bien hasta su última pelea y viene de ser considerado el mejor técnico del 2021.

Sin embargo, la gran pregunta que se hace el mundo del boxeo es por qué. Qué causó que un talentoso boxeador haya decidido abandonar a uno de los equipos más disciplinados y completos del deporte del boxeo. La respuesta se podría resumir en el ego debido a que el peleador de california dijo que necesita que su entrenador esté el cien por ciento con él. Además, considera que está listo para lanzar su propia marcar como la tiene Floyd Mayweather y Saúl Álvarez. Cabe destacar que es difícil encontrar a un entrenador que full time con un solo boxeador, porque no le rinde económicamente.

“No tiene que ver con mala sangre o ego o algún resentimiento. Diría que el tiempo, eso es. Tienes que saber que al trabajar con Eddy (Reynoso) es muy ocupado y lo respeto. Tiene que hacer lo que necesita. Hay que seguir adelante, seguir trabajando y vamos a continuar en el camino que estamos”, comentó Ryan Garcia en un Instagram Live.

Por su parte, el padre del Campeón del Mundo del CMB, Henry Garcia, dio más detalles de la abrupta salida de su hijo del Canelo Team. “Decidió que era el momento de tener su propio gimnasio, donde no está limitado a una calendarización y cierto día. Quería construir su propia marca y hacerla grande. Pienso que es momento. Cuando tienes un departamento, te cansas de rentarlo y quieres tu propio lugar”, explicó a BoxingScene.com.

Y agregó: “Lo principal era que Ryan no se quería sentir, como (en el gimnasio de) alguien más, siente que puede sostener su marca. Como Floyd Mayweather, cuando decidió separarse de Top Rank y empezar lo suyo. Es casi lo mismo. No quería sentirse confinado a un área donde tienes que esperan para ejercitarte. No queremos eso. Queremos nuestro propio lugar”.

Por último, Henry destacó que su hijo ya no es un niño y que es grandes, por lo que hay comenzar a respetar las decisiones que quiere tomar sobre su carrera. “No es un niño. Quiere tomar sus propias decisiones y no es una mala decisión. Seguimos en contacto con todos (de Canelo Team)”, finalizó el padre de Ryan Garcia para justificar el ego de su hijo.