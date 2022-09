No hay dudas que la noche del sábado 17 de septiembre, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, será histórica para el boxeo, pues Saúl El Canelo Álvarez estará exponiendo su campeonato mundial indiscutible de peso súper mediano ante Gennady Golovkin y concretando así una trilogía que los fanáticos esperaban desde hace años.

El megaevento que tendrá al mexicano y el kazajo como protagonistas principales promete también un gran espectáculo que trasciende lo que sucederá sobre el cuadrilátero. Hay mucha intriga por saber qué sorpresas tendrá la caminata del multicampeón tapatío hacia el cuadrilátero y también hay certezas, como el hecho de que Carolina Ross será la encargada de entonar el Himno de México.

“Familia, estoy muy contenta de compartirles que el próximo sábado 17 de septiembre voy a estar entonando con mucho orgullo nuestro Himno Nacional en Las Vegas, en la pelea de Saúl Álvarez, el Canelo. Muy agradecida por esta oportunidad de todo corazón y familia, pues no se lo pierdan. Muchas gracias a ustedes también porque me acompañan en esta aventura, ¡no me la creo!", confirmó la artista.

¿Quién es Carolina Ross?

La vida de Carolina Ross, quien alguna vez reveló haber tenido una infancia difícil en la que sufrió de Bulling, comenzó a cambiar en 2013 cuando participó en el certamen La Voz, quedándose con el tercer lugar y ganando gran popularidad. A través de las redes sociales comenzó a generar un público masivo y fiel, que se deleitó con sus covers.

La nacida en septiembre de 1995 y oriunda de Culiacán se convirtió en una de las voces femeninas más exitosas de México, con más de 3 millones de suscriptores en Youtube y millones de reproducciones en Spotify.