¿Cuánto de su mejor boxeo guardó Ryan García en su regreso a los cuadriláteros para enfrentar a Emmanuel Tagoe? Su victoria apenas discreta, en decisión unánime, dejó algunas dudas sobre suu nivel actual, que deberá saldar este sábado 16 de julio, cuando enfrente a Javier Fortuna en la Crypto.com Arena de Los Angeles.

Para el californiano, que se mantuvo más de un año inactivo para lidiar con problemas de salud mental vinculados a la depresión y la ansiedad, será la segunda pelea desde que decidió contratar a Joe Goosen como nuevo entrenador, tras desvincularse de Eddy Reynoso. Y los fanáticos esperan que realmente levante la vara si es que quiere ser un serio candidato a pelear por los títulos mundiales de la división de peso ligero.

"La estoy pasando muy bien. Mantengo una confianza suprema. He trabajado duro. Este juego se trata de ajustes, no puedes contar con lo mismo todos los días. Lo que más importa es que hagas lo mejor que puedas", expresó García sobre cómo se ha sentido en el campamento de preparación para el combate.

Ryan García escuchó a Fortuna decir que no lo veía en el mejor momento de su carrera, pero se mostró tan confiado de poder vencerlo que remarcó que, incluso si así fuera, lo pasará por encima. "No importa si no estás al cien por ciento. Estamos en el punto en que eso ya no importa. Estoy en el punto en que no importa si estoy al 65 por ciento, porque voy a destruir a Fortuna. No puede vencerme. Estoy niveles por encima de él".