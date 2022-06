Uno de las grandes motivaciones que tiene todo peleador a lo largo de su carrera es ser el número uno libra por libra. Quien aspira a esto es Ryan Garcia y explicó que, si derrota a Gervonta Davis no solo superará a Canelo Álvarez en este ranking, sino que también será el número uno de la actualidad.

El 2021 no ha sido el año esperado para el boxeador de California luego de presentarse ante Luke Campbell, debido a que peleó una vez por culpa una lesión y una depresión. A su vez, el 2022 parece dejarlo relegado de las grandes contiendas porque su regreso no fue el esperado tras realizar una pelea horrible ante Emanuel Tagoe.

Por otra parte, para Ryan Garcia no hay imposibles y piensa que esta temporada puede ser la mejor que podría superar a Canelo Álvarez en el ranking libra por libra. Además, como si fuera fácil superar al tapatío, el estadounidense se animó a decir que, si derrota a Gervonta Davis, Campeón del Mundo AMB Ligergo, podrá ser el número uno de la actualidad.

“Sobre Canelo, sobre todos. Te lo juro. Te lo prometo. Así es como será. Sería monumental”, declaró el nacido en California a Sports Illustrated. A su vez, en la misma entrevista marcaba que Óscar de la Hoya no podía apartarlo de su pelea con The Tank. “Golden Boy no será capaz (de prevenirla). No pueden, no lo voy a permitir. No hay manera. Iré a la guerra a pelear con Tank. Estoy listo para hacer todo lo que pueda hacerla, porque al final del día es la pelea en la que obtendré respeto y pienso que lo merezco”, señaló.

Oscar de la Hoya espera cerrar Gervonta Davis vs. Ryan Garcia

En las últimas horas, Óscar de la Hoya comentó que pronto realizará una mega oferta a Ryan Garcia para que se enfrenten en noviembre. “Estoy listo para hacerle a Gervonta Davis una oferta multimillonaria para pelear contra Ryan García en noviembre. Estoy dispuesto a hacer que esta pelea esté disponible en DAZN y Showtime PPV. Divídalo de inmediato al medio y hagamos que esta pelea suceda”, expresó en diálogos con Fight Hype.