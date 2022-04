Este sábado, en la Súper Arena de Saitama, Ryota Murata será absolutamente local cuando se enfrente a Gennady Golovkin en un combate de unificación de títulos mundiales en la división de peso mediano que había sufrido reiteradas postergaciones en el pasado. El japonés aseguró en rueda de prensa que saldrá victorioso debido a que entiende que al kazajo le ha quedado lejos el mejor momento de su carrera.

"En su momento cuestioné el fallo de los jueces en las dos peleas de Golovkin con Canelo, pero que GGG haya perdido el invicto no es algo que me importe. Creo que ya pasó su mejor momento. La forma en la que pueda realizar mis mejores habilidades en el ring será importante", expresó en diálogo con The Sun el dueño del título mundial de peso mediano de la AMB.

Aunque no sea su objetivo, si Murata le propina una derrota a Gennady Golovkin no estará haciendo otra cosa que frustrar la posibilidad de que este finalmente concrete la trilogía de combates ante Canelo Álvarez que está prevista para septiembre, pues el mexicano estaría en ese caso habilitado contractualmente para tomar otro combate.

Hace nada más que algunas horas fue Eddy Reynoso quien avisó que si Canelo le gana a Dmitry Bivol el próximo 7 de mayo y Golovkin es derrotado este sábado por Murata, el tapatío podrá buscar en septiembre unificar títulos mundiales en las 175 libras, ya sea ante Artur Beterbiev o ante Joe Smith.

Golovkin, por su parte, es optimista respecto a tener todavía lo necesario para avanzar sobre Murata y seguir camino de Canelo. “Siempre estoy emocionado de volver al ring. Todo el enfoque, toda la tradición del boxeo sigue viva. También estoy emocionado de tener la fuerza suficiente para seguir demostrando boxeo de calidad a mis fanáticos. Entonces me seguirás viendo en el ring", proclamó.