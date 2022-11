El próximo sábado, Dmitry Bivol volverá a defender el Título Mundial AMB Medio Pesado ante Gilberto Ramírez en Arabia Saudita. Por otro lado, a pocos días de volver al ring, el ruso habló de su próximo objetivo y dejó claro que no aparece en el horizonte la revancha contra Canelo Álvarez ya que busca la unificación.

En las 175 libras, el campeón de la Asociación Mundial del Boxeo no ha tenido por el momento un gran rival en la categoría y que se encuentre en su mejor momento. A pesar de esto, el pasado siete de mayo el tapatío marcó su poder, pero con el 1-2 no pudo hacer nada diferente.

Por otra parte, a horas de que se enfrente a Gilberto Ramírez, Dmitry Bivol habló de su futuro objetivo. “Esto es un negocio, pero tengo mis objetivos. quiero ir para adelante. Lo he dicho antes, no tengo mucho más tiempo en mi carrera. Pronto tendre 32 y me moveré adelante lo más que pueda. Pero esto puede suceder. No es una mala opción si peleo de nuevo con Canelo, pero mi prioridad es otro cinturón”, comentó el ruso a Fight Hub TV.

Y agregó: “Si, el dinero es bueno, pero el legado pienso que es mejor. Amo el dinero también. Todos amamos el dinero, pero el dinero es lo que pienso cuando vine al boxeo. Quiero hacer historia. Si pienso en dinero nunca hubiera estado aquí”. En otras palabras, Bivol solo piensa en Arthur Beterbiev.

Por último, el peleador europeo comentó que tiene que escuchar a su cuerpo y que tiene un límite. “Tengo que escuchar a mi cuerpo también. No pienso en exhibiciones porque estoy concentrado solamente en mi carrera para lograr algo en el boxeo, no en la cuenta bancaria o en el programa. Más sobre el boxeo”, finalizó.