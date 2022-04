Una lesión en el ojo derecho que fue provocada por los golpes certeros de Errol Spence terminó sacando a Yordenis Ugas del combate de unificación de títulos mundiales en la división de peso wélter, luego que el médico de la pelea, al observarlo por segunda vez, decidiera en el décimo asalto que ya no podía continuar.

Con la decisión ya tomada y el estadounidense habiéndose quedado con su tercer cinturón de las 147 libras, el peleador cubano aseguró que de haber sido su decisión hubiera continuado dando batalla, pero aceptó de todos modos la decisión del doctor, que a juzgar por los estudios médicos que se realizó a continuación, fue la correcta.

Es que el propio Yordenis Ugas se encargó de confirmar al día siguiente que había sufrido una fractura en el hueso orbital del ojo derecho, lesión muy similar a la que Saúl El Canelo Álvarez le ocasionó a Billy Joe Saunders para arrebatarle en mayo del año pasado el título mundial de peso súper mediano de la OMB.

“Primero que nada quería disculparme por no venir a agradecer a todos los que me estuvieron apoyando personalmente después de las peleas, tengo una fractura en el ojo y en los próximos días los médicos dirán cómo me van a tratar. Anoche Pasé toda la mañana en un hospital y escribo estas palabras con un solo ojo, el otro todavía está cerrado”, escribió Ugas en las redes sociales.

Y agregó: "Hemos llegado hasta aquí tomando nuestras victorias y derrotas con humildad. Estoy triste, pero en paz. He regresado de la oscuridad. Y ya en este punto he peleado contra Porter, Pacquiao, Spence... Algunos de los mejores luchadores de la historia y futuros miembros del Salón de la Fama. Estoy orgulloso de lo que estoy haciendo, dentro y fuera del ring. He ganado millones de corazones. Con el favor de Dios, vendrán grandes días. Nos recuperaremos y volveremos más fuertes. Gracias a todos".