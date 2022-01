Habla de Sergio Maravilla Martínez es nombrar a uno de los grandes boxeadores que tuvo Argentina en los últimos 20 años. Con un estilo único y un carisma inigualable, el peleador sudamericano busca sumar una nueva victoria para volver a estar cerca de un título mundial en los medios, la categoría en la que supo brillar. Enfrente estará el británico Macaulay McGowan tras haber superado la balanza en el día de hoy.

“Estoy a una derrota del retiro, y esa es mi motivación. No quiero perder, no quiero retirarme. No quiero perder", expresó el excampeón del mundo en sus redes sociales. Por otro lado, en dialogo con la revista The Ring comentó que lo motiva saber que existe pelear ante Gennady Golovkin, si es que vence a Ryota Murata por los Títulos Mundial AMB y FIB medianos.

“Honestamente, me motiva mucho saber que puedo enfrentar a alguien como Golovkin y correr un riesgo tan alto. El hecho de que pueda ganarme esa oportunidad a mi edad, me motiva aún más. Mi vida (de Maravilla Martínez) está en riesgo con Golovkin, y eso me motiva a entrenar más duro”, expresó el peleador de 46 años.

De todas maneras, el peleador bonaerense primero debe superar al británico Maculay McGowan en el día de mañana para seguir soñando con volver a ser campeón del mundo. De momento realizó lo más importante que era superar la balanza al marcar 160,5 libras, al igual que su rival.

Dónde ver la pelea entre Sergio Maravilla Martínez y Maculay McGowan

El combate será promocionado por Maravilla Promotions, la cual se llevará adelante en Madrid, España. Por otro lado, el combate será transmitido para todo el mundo bajo la señal de ESPN y Star+ desde las 19:00 hora local. A su vez, en México podrá sintonizarse desde las 12:00; en Colombia, Perú y Ecuador desde las 13:00; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay desde las 15:00.