El próximo sábado los ojos del boxeo se posarán en el MGM Gran de Las Vegas debido a que Óscar Valdez y Shakur Stevenson unificarán los Títulos Mundiales CMB y OMB Súper Pluma. Por otra parte, a días de que se de la pelea, el estadounidense dice tener la clave para vencer al mexicano y dijo que los fanáticos van a saber quién es luego de que derrote al peleador de Eddy Reynoso.

Durísima prueba es la que tiene el peleador de Nogales debido a que tiene que demostrar que Robson Conceicao fue una mala noche, que el doping positivo quedó atrás y que lo de Miguel Berchelt no fue ayudado por el COVID-19 que tuvo. A su vez, enfrente llega un Plata Olímpico en Río 2016 que tiene un gran potencial para brillar en el boxeo.

Esto lo sabe Shakur Stenveson quien en las últimas horas comentó que cuando derrote a Óscar Valdez el mundo va saber de su nombre. “Pienso que esta pelea me va convertir en una súper estrella. Siento que mucha personas va sintonizar esta pelea. Muchas personas me hacen favorito, pero mucha gente realmente no entiende cuando bueno yo soy aún. Ellos no entiendo lo mal que le puedo pegar a Óscar Valdez”, expresó el estadounidense a ESPN.

Por otra parte, el actual Campeón de la Organización Mundial del Boxeo comentó que sabe muy bien cómo es la forma de pelear de Óscar Valdez y sabe qué clase peleador no debe ser. “Él es un como un perro. Él es como alguien a quien no toma un no por respuesta. El no quiere renunciar. El quiere golpearte cuando vos lo golpeas a él, y mira quién le pega más fuerte. Y simplemente no soy ese tipo para el trabajo que cree que estamos a punto de entrar y hacer”, explicó.

Por último, el estadounidense comentó que está listo para la pelea y considera que es la pelea más importante de su carrera. “Siendo que esta es la pelea más grande de mi vida. Estoy definitivamente enfocado y, al final del día, después de vencerlo, el mundo me verá diferente”, finalizó Shakur Stevenson.