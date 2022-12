Una de las peleas que comienzan a surgir y que lleva a todos los fanáticos del boxeo a marcar su agenda es enfrentamiento entre Gervonta Davis y Ryan Garcia. Sin duda es una pelea muy atractiva debido a que ambos son peleadores talentosos, con pegada, tienen estilos diferentes y una boca que parece que trabaja más de lo que hacen en el ring.

A pesar de esto, The Tank comienza a advertir que algo sucede con el californiano y marcó que para él consume sustancias prohibidas, alcohol o que no puede dar el peso. Debido a esto, no sería extraño, como sucedió en otras ocasiones, que se termine cayendo una de las peleas que hace un largo tiempo se espera, por lo que repasamos las opciones que tiene el Campeón del Mundo AMB para pelear en el 2023.

Una de las grandes dudas en este momento pasa en sí Gevonta Davis competirá en las 135 o 140 libras, categorías en la que hizo sentir muy bien las manos. No hay que olvidarse que el peleador que trabajada con Floyd Mayweather hace no tanto tiempo, es un boxeador que golpea como si fuera un peso completo. Es un noqueador.

Sin embargo, le faltan nombres que lo terminen de consolidar, por lo que en los ligeros hay boxeadores como Devin Haney, campeón unificado, y Vasyl Lomachenko, técnica pura en el ring, mientras que Isaac Cruz no entra porque no tiene fundamentos boxísticos para hacer algo diferente. Por otro lado, en superligeros la historia es muy interesante, ya que aparecen Josh Taylor, el cuco de la división, Teófimo López, que no es el mismo peleador desde que perdió con Kambosos, Regis Prograis y José Carlos Ramírez.

De todas maneras, uno de los temas importantes a resolver en Gervonta Davis es con qué promotora va a pelear. Diferentes medios comentan que tienen buena relación Al Haymon, promotor de Premier Boxing Champions, quien no hace negocios con Top Rank o Matchroom Boxing. A su vez, queda definir si The Tank quiere pelear por la gloria o por el dinero, ambas válidas en el boxeo, por lo que será esto lo que finalmente determine su futuro. A pesar de esto, lo que queda claro es que el Campeón del Mundo AMB es un espectáculo garantizado con cualquier peleador, pero sería interesante verlo en aprietos.