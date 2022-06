Mayo fue un mes muy importante para el mundo del boxeo debido a que Gervonta Davis marcó que su choque contra Rolly Romero fue su última pelea bajo la promotora de Floyd Mayweather. Por otra parte, en las últimas horas, Money habló de su pupilo y dijo que van a seguir juntos, pero culpó a los medios por este tipo de cuestionamientos a si seguirán trabajando juntos.

Sin duda The Tank es uno de los grandes animadores a lograr grandes victorias en la temporada del deporte de los puños. Esto se da especialmente ya que tiene una pegada de noqueador. Lo sucedido el mes pasado contra Romero no fue causalidad, sino que sucedió a lo largo de su carrera.

Ante esto, Floyd Mayweather y Al-Haymon saben que pierden a un gran baluarte ya que dejaría ir un pegador nato que con una mano estremece a todo el mundo. Por otra parte, mientras Davis confirmó que era su última pelea con la promoción de Money, el excampeón del mundo evitar hablar sobre la continuidad del campeón del mundo de la AMB.

“Es un gran peleador. Él está con nosotros para siempre. Me gusta Tank. Me encanta Tank, él me ama. Tenemos una gran relación y somos felices. Siempre queremos mantenernos positivos”, comentó el excampeón del mundo en relación a si se queda con su promotora. Además, el ahora miembro del Salón de la Fama del Boxeo afirmó que ellos se mantienen con la misma energía a pesar de las preguntas que hacen los medios.

Y agregó: “Los medios siempre hacen preguntas negativas. Entonces, no estamos hablando de nada negativo. Estamos hablando de cosas que son positivas. Tank te amo. Hablamos todos los días. Mantener un buen trabajo y estoy orgulloso de él”.