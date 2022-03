Con la decepción a cuestas por una derrota que no esperaba, Miguel Berchelt respondió a la pregunta sobre su futuro que estaban haciéndose todos los fanáticos del boxeo.

Miguel Berchelt sufrió una derrota inesperada este sábado ante Jeremia Nakathila, que llegó como segundo gran golpe en su carrera después de la durísima derrota por nocaut en el décimo round que había sufrido ante Oscar Valdez en abril del año pasado, perdiendo su título mundial de peso súper pluma del CMB.

El Alacrán se había autoproclamado un renacido antes de enfrentar al oriundo de Namibia, en la que era su primera incursión en el peso ligero. Sin embargo, no pudo nunca meterse en la pelea, fue derribado en el tercer asalto y finalmente impedido de continuar por el médico del combate al final del sexto.

Desconsolado, Berchelt rompió en llanto en el momento que sentado en el banquillo de su esquina esperaba que le quitaran los guantes. Ya más calmado, tras recibir el aplauso de los fanáticos mexicanos que se conmovieron con su pesar, fue requerido por la transmisión de Top Rank, que casi sin paliativos le hizo la pregunta sobre su futuro que era la gran incógnita a esas alturas de la noche.

"Me voy a levantar. Voy a descansar, voy a pasar tiempo con mi mamá. Y voy a volver más fuerte. Un verdadero campeón no es el que nunca pierde, sino el que se recupera de las caídas", expresó dejando en claro que no está pensando en colgar los guantes y que buscará recuperarse .

Desgarrador llanto de Berchelt tras la pelea

Cuando terminó de procesar lo sucedido, Miguel Berchelt no pudo contener las lágrimas. Imposible saber cuántas imágenes cruzaron su cabeza en ese momento, pero el llanto fue desconsolado. Jorge Capetillo, su nuevo entrenador, lo tomó de la cabeza e intentó animarlo. "No se me averguence, que peleó con el corazón", le dijo.