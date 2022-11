El pasado domingo la polémica estalló en las redes sociales luego de que Canelo Álvarez haya amenazado a Lionel Messi tras ofenderse por el video en el que se lo ve supuestamente pisar el jersey del Tri. Por otro lado, luego de sus palabras quien apareció fue Maravilla Martínez al lanzarle una lapidaria frase contra el tapatío.

Sin duda lo sucedido con el Campeón del Mundo de las 168 libras generó muchísima controversia, debido a que está negado a ver lo que sucedió a pesar de que se lo expliquen. “¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”, tuiteó el nacido en Guadalajara. Y agregó: “¡Así como respeto Argentina tiene que respetar a México! No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo”.

+Simula los posibles cruces de la Selección Mexicana en octavos del final del Mundial de Qatar 2022

Por otro lado, luego de la serie de tuits que lanzó, fueron varios los peleadores argentinos que le marcaron al ring al mexicano. Uno de ellos fue Sergio Maravilla Martínez quien tundió a Canelo Álvarez con dos lapidarias frases que seguramente le dolerá al tapatío.

“Que alguien le diga, le explique, le cuente a (Lionel) Messi quien es el Canelo”, comenzó el excampeón del mundo argentino. A su vez, en una historia en Instagram expresó “No te vi enojado con Bivol". Cabe recordar que el argentino dejó sin corona a Julio César Chávez Jr en septiembre de 2013.

El Puma Martínez atacó a Canelo Álvarez

Por otro lado, el único campeón del mundo que tiene Argentina es el Puma Martínez y salió a responderle a Canelo y a todos los mexicanos. “Canelo, le venís a faltar el respeto a un jugador como Messi… Vos sos mi ídolo, Canelo, pero más ídolo es Messi. Vos quedás chiquito. Derrapaste, Canelo. Canelo, vos quedás chiquito en frente de Messi ¡Vamos Argentina, que salimos campeones!”, expresó. Y agregó: “A los mexicanos también les digo una cosa, porque faltaron el respeto terriblemente. Dijeron que en las Islas Malvinas se habla inglés, y a los argentinos no nos gustó nada eso ¡Aguante Argentina! ¡Aguante Messi!”.