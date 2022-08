El pasado sábado, mientras se esperaba la pelea entre Danny Garcia y José Benavídez, Jake Paul y su promotora confirmó que la pelea contra Hasim Rahman Jr se cancelaba. Por otro lado, en las últimas horas Óscar de la Hoya le dejó un mensaje al youtuber al decirle que le ofrecía a Nate Diaz, peleador de artes marciales mixtas, para su próxima pelea. ¿Aceptará?

Luego de que se haya caído la pelea para el próximo sábado, fueron muchos los boxeadores que levantaron la mano para enfrentar al influencer, entre los que se encontraba Keith Thurman. “Solo mándame el contrato, ambos conocemos a Stephen Espinoza. Dejen de jugar. Si no tienen con quién que pelear pónganme con ese chico, déjenme enseñarle algo de boxeo real, y podemos hacer algo por la gente. Él (Paul) está aquí con todo el entretenimiento, sabes que todo esto es entretenimiento, pero la gente todavía va al circo. Es lo que es”, expresó el excampeón del mundo a Fight Hub TV.

Por otro lado, ayer por la noche, Óscar de la Hoya se sumó, pero en esta ocasión para ofrecerle una pelea con Nate Díaz. "Lamento la cancelación de la pelea debido a que los luchadores no profesionales no están haciendo el peso. Hablemos de Jake Paul vs Nate Diaz cuando esté libre de UFC. Imagina la máquina de Golden Boy detrás de la contienda, será enorme", tuiteó el CEO de Golden Boy Promotion.

Por el momento, The Problem Chield no realizó ningún comentario al respecto, pero en el día de ayer había comentado que el nombre de Nate Díaz junto a otro dos peleadores. “Creo que idealmente Mike Tyson sería un oponente. Nos hemos burlado de que podría estar sucediendo a finales de este año o principios del próximo. Anderson Silva ocupa un lugar destacado en esa lista y Nate Díaz también ocupa un lugar muy alto en esa lista, por lo que probablemente actualmente sean las tres opciones”, declaró a DAZN Boxing Show.

Por otra parte, poco se sabe del futuro de Jake Paul debido a que paró una maquinaria enorme para el próximo fin de semana debido a que no pudo reemplazar a su rival. Cabe recordar que por este motivo Eddie Hearn lo criticó por no poder sacar adelante la pelea.