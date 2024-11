El piloto tapatío volvió a dejar en claro que no se preocupa por su futuro y le lanzó un dardo a los medios de comunicación del Viejo Continente.

Sergio Pérez ha sido uno de los pilotos de la Fórmula 1 de los que más se ha hablado en los últimos meses. Sin embargo, lamentablemente esto no fue por sus buenos rendimientos. Por el contrario, Checo ha estado en el ojo de la tormenta por los rumores de una posible salida de Red Bull Racing y la prensa europea se ha encargado de avivar esta posibilidad ante el ascenso de Liam Lawson y Franco Colapinto , ambos sin asiento confirmado para 2025.

El oriundo de Guadalajara no se sube a un podio desde abril y se encuentra muy lejos de su compañero de equipo, Max Verstappen , en la tabla de posiciones. Mientras que el neerlandés lidera y está a un paso de su cuarto Mundial de la F1, Checo marcha octavo y sin poder destacar desde hace varias carreras. No obstante, Pérez no se preocupa y está confiado de que continuará en el equipo austriaco en 2025, a diferencia de lo que dicen los medios especializados del Viejo Continente.

¿Qué dijo Checo Pérez de la prensa europea?

Sergio Pérez dialogó con sus seguidores a través de Instagram y aseguró sobre los rumores que instala la prensa europea: “Lo tomo con humor. Ya me rio de todo lo que se inventan, lo que se habla” . Y completó: “Hay un exceso de falta de profesionalismo de los medios europeos” .

Checo Pérez, piloto de Red Bull Racing (IMAGO)

Por último, Checo dio a entender nuevamente que seguirá en Red Bull Racing, escudería con la que renovó su contrato en junio de este año, en 2025. “Para nosotros es importante estas ultimas tres carreras, es lo importante estar concentrados en las ultimas tres carreras. Ya habrá tiempo de preparar el próximo año”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a correr Checo Pérez en la Fórmula 1?

La Fórmula 1 entró en un pequeño receso tras el Gran Premio de Brasil, pero volverá al ruedo con el Gran Premio de Las Vegas, cita que comenzará el viernes 22 de noviembre y finalizará el domingo 24 del mismo mes con la carrera en Las Vegas Street Circuit.

