En el MGM Grand de Las Vegas, David Benevidez superó en las tarjetas a Caleb Plant para así consagrarse Campeón del Mundo Interino Supermediano CMB. Por otro lado, luego de su victoria le dejó un mensaje a Canelo Álvarez, quien se prepara para enfrentar a John Ryder el próximo seis de mayo.

A lo largo de los últimos, el Bandera Roja no ha parado de pedir el choque contra el peleador de Eddy Reynoso. Sin embargo, el mexicano dijo que no le daba la pelea porque no había enfrentado a nadie, lo que llevó a millones de fanáticos estallaran contra él por no querer enfrentar a un gran rival en las 168 libras.

Por otra parte, tras superar ampliamente a Caleb Plant, David Benavidez habló de su futuro y le dejó un mensaje a Canelo Álvarez. En el mismo dijo que le sentía mucho respeto, pero que la pelea se tiene que llevar adelante.

“Tengo mucho respeto por Canelo Álvarez, pero él tiene que darme el tiro ahora. Esto es lo que todo el mundo quiere ver. Yo vs. Canelo. Vamos hacer que suceda en septiembre”, comentó David Benavidez, quien marcó que no piensa que lo esquive sino que tiene muchas opciones en la mesa.

No ha que olvidarse que Saúl Álvarez se prepara para volver ante John Ryder el próximo sábado seis de mayo en el Estadio Akron de Chivas en México. A su vez, diferentes reportes han indicado que el mexicano quiere buscar la revancha contra Dmitry Bivol en septiembre de este año, por lo que todo indicaría que esa pelea podría hacerse en 2024.