David Benavidez obtuvo una victoria contundente ante David Morrell este sábado 1 de febrero en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Allí, el norteamericano lució sólido y volvió a demostrar que está para grandes cosas en el boxeo. Algo que puede generar una verdadera revolución es un combate con Canelo Álvarez y, luego de obtener un nuevo triunfo, el Monstruo Mexicano se refirió a esta posibilidad dejando un claro mensaje.

Publicidad

Publicidad

ver también La brutal revelación de David Benavidez sobre David Morrell: “Pensaba que…”

La principal dificultad que hace que no se concrete el duelo entre Saúl y David es el peso. El estadounidense no quiere bajar a las 168 libras y el mexicano no piensa, bajo ningún punto de vista, subir a las 175. En ese contexto, los caminos parecen bastante alejados, aunque la esperanza es lo último que se pierde…

El mensaje contundente de David Benavidez a Canelo Álvarez

“No lo sé. Ustedes siguen preguntando por esa pelea y yo sé lo mismo que todos. Me encantaría pelear con Canelo, sería un enorme enfrentamiento, pero Canelon dice que tiene otras cosas y que estoy siendo muy grosero en la forma en la que estoy pidiendo la pelea… Supongo que tengo que trabajar en mi actitud”, expresó Benavidez ante la prensa con un final entre risas.

¿Qué había dicho Saúl? “En este punto, he peleado con todos, con cada campeón, con los mejores que están afuera. Pero cuando alguien se acerca de esa manera, cuando te reta así, no necesitas darle dinero. Como dije antes, ahora puedo hacer lo que yo quiera y simplemente no me gusta la forma en la que se acercó para tomar la pelea”, fueron las palabras del campeón en The Ring.

Publicidad

Publicidad

Canelo Álvarez sigue siendo perseguido desde muy cerca por David Benavidez. (IMAGO)

ver también ¿Canelo Álvarez, Bivol o Beterbiev? El camino de David Benavidez luego de ganar su pelea ante David Morrell

De esta manera, la historia pinta complicada para que tengamos un Canelo – Benavidez, pero a las claras queda que el estadounidense se mantiene atento y expectante al avance de unas negociaciones que hace tiempo quedaron estancadas. Aún así, el Bandera Roja se mantendrá alerta a la revancha entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol por los títulos de los semipesados, ya que desea retar al ganador de dicha contienda.