Todo lo que Canelo Álvarez y Eddy Reynoso tenían meticulosamente planeado para este 2022 podría cambiar de un sacudón ahora que el tapatío perdió en su primera presentación del año por decisión unánime en la T-Mobile Arena de Las Vegas, ante un Dmitry Bivol que logró mantener así su invicto y su título mundial de peso semipesado de la AMB.

"Perdón a Canelo por arruinar sus planes con Golovkin", dijo el ruso, con mucho de ironía pero sin modificar su serio semblante, en parte de sus primeras declaraciones post pelea a DAZN. Más real, imposible. porque qué ganas tendrá ahora el tapatío de hacer la trilogía ante el kazajo cuando le ha quedado la sangre en el ojo con Bivol.

"Esto no se queda así", declaró el mexicano haciéndole saber en ese mismo momento a su vencedor que está dispuesto a hacer uso de la cláusula de revancha que se firmó en el contrato de la pelea con MatchRoom Boxing y DAZN. ¿Pero le conviene al Canelo volver a exponerse en la división de peso semipesado?

Si la elección es volver a la senda de la victoria para pasar cuanto antes el mal trago, sería preferible enfrentar a un Golovkin que si bien lució de buena manera ante Murata en su última pelea ya no se encuentra en el mejor momento de su carrera. Pero puede que el orgullo de Canelo lo lleve a tomar la decisión contraria.

Una revancha ante Bivol podría ponerlo en una situación muy difícil, así como también ante Eddy Reynoso, porque luego de lo que se vio este sábado sus posibilidades de volver a ser derrotado son más altas que enfrentando a Golovkin. Y una tercera derrota no luciría nada bien en el récord de quien quiere seguir siendo el mejor peleador libra por libra de la actualidad.

Canelo cree que mereció ganarle a Bivol

Si bien reconoció lo hecho por Dmitry Bivol, así como sus cualidades de gran campeón mundial, Canelo Álvarez no quedó conforme con la decisión de los jueces y así lo hizo saber en sus primeras declaraciones, todavía sobre el cuadrilátero. "Se gana y se pierde. Hoy me tocó perder y no voy a dar excusas. Yo sentí que hice lo suficiente para ganar, que merecí ganar. Pero él es el ganador y no hay nada que hacer", señaló.