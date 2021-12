Desde la victoria de Floyd Mayweather ante Saúl Álvarez se ha dado una gran rivalidad entre ambas partes que llevó a los fanáticos a dividirse que continúa hasta la actualidad. Por otro lado, Leo Santa Cruz, excampeón del mundo mexicano, habló de esta rivalidad y explicó porque Money le tiene celos al mexicano.

El combate que se dio en 2013 fue una verdadera paliza y lección por parte del estadounidense ante el tapatío. Aquella pelea marcó a fuego al nacido en Guadalajara porque no lo hizo cambiar de entrenador, algo que sucede muchas veces cuando hay una derrota de este tipo, pero fue siempre la gran crítica que recibió a lo largo de su carrera.

A más de ocho años, la rivalidad entre los boxeadores sigue, por lo que Leo Santa Cruz dijo que hay envide de Money con el mexicano. “Canelo está en su momento, es el mejor libra por libra. Yo creo que Mayweather le tiene un poco de envidia o un poco de celos”, expresó el Terremoto al canal de youtube TV Boxeo.

Y agregó: “Siento que le tiene un poco de celos y por eso no quiere que use esos guantes. Pero bueno, al final debe usar los guantes con los que se sienta cómodo, independientemente si sean o no de Saúl. La verdad a lo mejor no le pagan por enseñar la marca y pues por eso se los quitó”.

Por último, Leo Santa Cruz comentó que gran parte de la envidia de Money reside en que Canelo Álvarez lleva adelante grandes desafíos. “Como Canelo está haciendo cosas grandes, creo que va por ahí un poco y Mayweather no quiere que lo supere, por eso dice esas cosas”, expresó el Terremoto.