En la tarde de hoy comenzó a promocionarse la pelea entre Ryan GarcÍa y Gervonta Davis en Nueva York de cara a lo que se vivirá el próximo 28 de abril. Por otra parte, como sucede siempre se levó adelante el primer face to face y los fuegos artificiales se encendieron.

El peleador de California no ha parado de dar grandes pasos en las 130 y desde que las irrumpió la categoría no ha parado de pedir a gritos el choque contra The Tank. Debido a esto lo retó en cada oportunidad que lo cruzó y hasta metió a Mike Tyson, quien se llamó al Campeón del Mundo de los Ligeros de la AMB.

Por otra parte, en la tarde de hoy se llevó adelante la primera conferencia de prensa, la cual tuvo como sorpresa el retraso de Gervonta Davis, quien llegó tarde al evento. A pesar de esto y tras varias declaraciones, se dio el primer cara a cara.

Fueron 26 segundos de puro silencio entre ambos peleadores hasta que Ryan GarcÍa comenzó a hablarle y decirle que él tenía corazón para enfrentarlo el próximo 22 de abril. Tras el face to face, no se saludaron y voltearon para tomarse la fotografía.

¿Cuándo se enfrentan Gervonta Davis y Ryan Garcia?

Gervonta Davis defenderá su Título Mundial AMB Ligero ante Ryan GarcÍa, quien ya tuvo su primera incursión en las 135 libras. Por otro lado, el combate se llevará adelante el próximo 22 de abril en el T-Mobil Arena de Las Vegas.