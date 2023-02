Sin duda, este fin de semana el boxeo tuvo una de las peores imágenes que puede tener este ambiente debido a que un boxeador fue filmado mientras consumía drogas. Se trata de Kell Brook, excampeón del mundo, quien en las últimas horas salió a aclarar lo sucedido con un fuerte pedido de disculpa y ayuda.

El británico logró ser campeón del mundo welter entre 2015 y 2016, pero el declive de su carrera estuvo en su derrota ante Gennady Golovkin. Para aquella pelea decidió subir a peso mediano y tras controlar gran parte de la pelea perdió por KO ante un kazajo que le terminó rompiendo uno de sus pómulos.

Por otro lado, tras aquella derrota, el europeo fue enviado al matadero para defender su corona ante Errol Spence Jr, quien lo venció por KO en la anteúltima vuelta. A su vez, Terence Crawford lo derrotó años más tarde por la vía rápida en la cuarta vuelta, mientras que su última pelea se llevó adelante ante Amir Khan a quien derrotó en la sexta vuelta, en la que fue su última presentación.

Sin embargo, los últimos días Kell Brook volvió a ser noticia luego de que lo hayan filmado mientras consumía drogas. Esto se viralizó en las redes sociales y en el día de hoy rompió el silencio para aclarar todo lo sucedido en los últimos días.

“Me equivoqué, levanto las manos y quiero disculparme con mis amigos y fanáticos del gimnasio de la familia. No es ningún secreto que lucho con la salud mental y me resulta muy difícil retirarme. Estoy buscando activamente la ayuda que necesito para ponerme en el camino correcto. Nuevamente, me disculpo por el daño que he causado”, expresó el excampeón del mundo en Twitter.