A pesar de lo que muchos puedan creer, la vida de Julio César Chávez Jr no ha sido nada sencilla desde que se involucró en el mundo de las adicciones, además de tener que lidiar con las constantes comparaciones con su legendario padre, algo que ha mermado en su vida en pareja con su aún esposa, Frida Muñoz.

En entrevista para el programa “Despierta América”, la ex nuera del famoso capo del cártel de Sinaloa, el “Chapo” Guzmán, reveló que la situación que vive Chávez Jr es muy compleja ya que está enfermo, y por ello tiene constantes cambios de personalidad, argumentando que su cónyuge a pesar de ello no se ha querido tratar.

"No lo juzgo, viene de una infancia muy difícil y repite los patrones de su papá, a él no lo trataron y no ha roto ese ciclo, por eso sigue así. Está enfermo, trata de evadir sus sentimientos tomando pastillas, culpando a otros. Desgraciadamente no ha querido tratarse", reveló Muñoz al show matutino.

Sin importar la situación, Muñoz también dio a conocer que ya se cansó de esta situación, pese a que ambos procrearon a sus hijos Julio y Julia: "Es una buena persona, es el padre de mis hijos y no voy a hablar mal de él, porque sería por respeto a mis hijos y mis padres. Ellos saben lo difícil que ha sido lidiar con su enfermedad, al final de cuentas es una persona que no sabe lo que dice".