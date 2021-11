En su primer aniversario luctuoso, muchas celebridades recuerdan al argentino, Diego Armando Maradona, a quien algunos consideran uno de los jugadores más importantes de la historia del futbol, y el cual vivió miles de anécdotas con todo tipo de personalidades, tal es el caso de la leyenda del boxeo, Julio César Chávez.

El originario de Ciudad Obregón, Sonora, dio a conocer que en algún momento de su carrera rechazó una invitación por parte del “Pelusa” a su famoso programa de televisión llamado “La Noche del 10”, por una inesperada razón, el Campeón del Mundo de México 86’, le caía muy mal al pugilista mexicano.

“Antes de conocerlo yo tenía una mala impresión de Diego, por eso le dije que no cuando me invitó a su programa de televisión. Después cuando nos conocimos, me besó, nos abrazamos y me acuerdo que se largó a reír y nos hicimos muy buenos amigos. Yo le regalé algunas camisetas, unos de mis guantes y él me dio una de sus camisetas”, apuntó el mexicano para la emisión argentina, Súper Deportivo Radio.

Chávez reveló cómo fue la invitación de “El 10”: “Yo no lo conocía personalmente. Con Diego me pasó algo muy curioso. Él me había invitado por teléfono a su programa La Noche del 10, pero yo la verdad no acepté”, y para 2018, la cadena ESPN los reunió para que por fin se conocieran, lo que derivó en una gran amistad.

“Se lo dije personalmente, ‘sabes, Diego, con todo respeto, antes me caías muy mal, pensaba que era muy mamón, me caías gordo, por tu forma de ser, pero ahora que te conozco personalmente te pido disculpas, porque eres un gran hombre’ y ahora somos grandes amigos. Le tengo una gran admiración y respeto. Es uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. La gente lo admira, lo aprecia y valora todo lo que hizo”.