¿A qué hora es la pelea de Naoya Inoue vs. David Picasso?

Naoya Inoue tendrá el lujo de darle cierre al 2025 con una histórica pelea ante David Picasso. El japonés pondrá en juego todos sus cinturones del peso supergallo para seguir demostrando que es un campeón invencible, que casi no presenta fisuras. El mexicano tiene la esperanza de demostrar lo contrario y dar un golpe de efecto sobre la mesa. Más abajo te contamos a qué se espera el duelo más esperado del sábado 27 de diciembre.

Aunque va en contra de la tradición de darle prioridad a Estados Unidos, lo cierto es que la atención que capta Inoue en Japón no se puede pasar por alto. La organización decidió que el horario se centre en la comodidad del país asiático, sin importar si eso genera perder audiencia en esta parte del mapa.

Horario para la pelea de Naoya Inoue vs. David Picasso

En ese contexto, con el horario de inicio de la cartelera previsto para las 03:00hs del Centro de México, se espera que el combate estelar llegue para las 07:00hs de México, 08:00hs en Bogotá y 10:00hs de Buenos Aires. Sin embargo, todo queda sujeto a lo que vaya sucediendo previamente con el resto de peleas que le darán forma a la jornada.

Toda la actividad del día podrá seguir de manera exclusiva mediante DAZN desde cualquier parte del mundo. Para aquellos que deseen acceder a la transmisión del evento, lo podrán hacer abonando una membresía de 20 dólares. Por otro lado, aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial EN VIVO para que no te pierdas ningún detalle de lo que suceda en Florida.

