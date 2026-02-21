¿A qué hora es la pelea de Ryan García vs. Mario Barrios por el título mundial wélter?

Este sábado 21 de febrero, el cuadrilátero le abre sus puertas a una pelea muy esperada. Ryan García regresa a la acción para medirse con el campeón wélter del CMB, Mario Barrios en una contienda que buscará consolidar al King como una verdadera estrella o sostener al monarca en su respectivo trono. A continuación, te informamos el horario pautado para el capítulo más esperado de la velada.

La acción aterriza en Las Vegas, por lo que el horario de la velada será el que acostumbran a entregar las mejores noches del deporte. García tendrá la presión de imponerse ante un rival que viene de retener su cinturón ante Manny Pacquiao, luego de un empate controversial que le permitió extender su reinado.

Horario para la pelea de Ryan García vs. Mario Barrios

En ese contexto, con el horario de inicio de la cartelera previsto para las 17:00hs del Centro de México, se espera que el combate estelar llegue para las 22:00hs de México, 20:00hs en Bogotá y 01:00hs de Buenos Aires. Sin embargo, todo queda sujeto a lo que vaya sucediendo previamente con el resto de peleas que le darán forma a la jornada.

La pelea de García y Barrios podrá ser vista, de manera exclusiva, mediante DAZN desde cualquier parte del mundo. Por otro lado, aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial y una transmisión MINUTO a MINUTO y EN VIVO para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que suceda.

En síntesis