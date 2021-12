Exista o no la posibilidad de que vuelvan a enfrentarse en el futuro, si por una razón Anthony Joshua recordará siempre a Andy Ruiz es porque este fue el primero en hacerle conocer el sabor amargo que deja una derrota, cuando el 1 de junio de 2019 le arrebató los títulos mundiales de peso pesado de la AMB, la OMB y la FIB.

Seis meses más tarde, el británico vengaría esa derrota y volvería a coronarse. Después de aquello, mientras buscaba un combate ante Tyson Fury por el campeonato mundial indiscutible, desde MatchRoom Boxing, con Eddie Hearn a la cabeza, se encargaron de promocionarlo como uno de esos campeones mundiales de antaño, de los que hace tiempo no existían en el peso pesado.

Pero inmediatamente después de una defensa exitosa ante Kubrat Pulev, Joshua volvió a morder el polvo, esta vez siendo derrotado por Oleksandr Usyk, y otra vez deberá desandar el camino que lo lleve a ser campeón mundial. Entonces, muchos pusieron en duda que fuese tan grande como dijeron, entre ellos Andy Ruiz.

"No quisiera destruir la carrera de nadie en absoluto, pero puedo verlo ser un tirador y vacilar un poco, y puedo verlo lastimarse. Tal vez tiene un poco de miedo de salir lastimado porque no quiere que suceda lo mismo. Es normal para los peleadores y creo que necesita recuperar su confianza", comenzó diciendo el Rocky Mexicano en diálogo con The Last Man Standing.

Y agregó: "No diría que fui yo quien lo arruiné. No quisiera arruinar la carrera de nadie. Está dudando. Está pensando demasiado en lugar de entrar y ser el perro que puede ser. Me ganó la revancha porque yo no hice mi parte. Si me hubiera apegado al plan de juego le hubiese hecho lo mismo que en la primera pelea".