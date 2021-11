En la rueda de prensa posterior a su victoria por nocaut técnico en el décimo asalto sobre Shawn Porter, que tuvo lugar el último sábado en el Mandalay Bay Resort & Casino de Las Vegas, Terence Crawford anunció, con Bob Arum sentado a su lado, que finalizaba su vínculo promocional con Top Rank para pasar a negociar sus próximas peleas como agente libre.

“Bob Arum no pudo asegurarme la pelea de Errol Spence cuando estaba con él, entonces, ¿cómo va a asegurarme la pelea de Spence cuando no estoy con él? Estoy avanzando con mi carrera", había dicho Bud, dejando en claro que ya no insistiría en intentar concretar un combate de unificación ante el campeón mundial de la FIB y el CMB.

El propio Bob Arum, sin embargo, se permitió opinar días después que hay un combate para Crawford que incluso podría ser más lucrativo desde lo económico que una pelea ante Errol Spence. Se trata de un cara a cara ante el campeón mundial indiscutible de la división de peso súper liger Josh Taylor, que está evaluando muy seriamente la posibilidad de asaltar las 147 libras.

"Creo que si se lleva ese combate al Reino Unido podría ser el más lucrativo. Tienes que entender, Taylor es enorme en el Reino Unido, también lo es Crawford. Podemos hacer 70.000 asientos y probablemente hacer un millón y medio, dos millones de compras de pago por evento", señaló ante un grupo de periodistas.

Y agregó: "Si se elige un horario en el que también permita hacer pay per view aquí en los Estados Unidos, creo que no habría pelea más lucrativa que Terence Crawford vs Josh Taylor, que además han sido indiscutibles en la misma división de peso".