Brian Castaño siente que a estas alturas debería ser el campeón mundial indiscutible de peso súper wélter. Siente que debió salir como ganador del AT&T de San Antonio el pasado 17 de julio, en un combate ante Jermell Charlo en que las tarjetas de los jueces determinaron un empate.

Desde esa misma noche, el argentino que es dueño del cinturón de la Organización Mundial de Boxeo le exigió la revancha al estadounidense, que ostenta los títulos de la AMB, la FIB y el CMB. Y si bien no hay todavía una fecha cierta para que esto suceda, se cree que volverán a verse las caras en febrero.

Por esta razón es que Castaño ha intensificado los entrenamientos en el gimnasio, tal y como contó en diálogo con Ringside. "Hasta ahora no tengo información en particular ni documentos escritos. Quieren apresurarme para tener la pelea en febrero, pero no recibí nada oficial. Me preguntaron cómo sería para mí pelear en febrero, me intentaron poner a prueba, porque incluso hablaron de enero. El caso es que la fecha también es buena para mí", señaló.

Y agregó: “Primero me quedé una semana en la casa de mi manager y luego fuimos a Puerto Rico por unos diez días. Cuando regresé, a mediados de agosto, descansé un mes porque mi papá me empezó a decir que seguro que Charlo ya lo estaba haciendo. Pero yo realmente no quería ni pasar por el puerta del gimnasio. Finalmente comencé hace aproximadamente dos meses y medio. Hasta hace un mes hice un turno y ahora dos turnos a muy buen ritmo y buen combate".

Brian Castaño reconoció que ganó mucho peso después de la pelea, pero aseguró que no tendrá ningún problema en llegar preparado a la fecha en que se estima será la revancha. "Estaba gordo. Pesaba alrededor de 195 libras y eso me motivó a ir al gimnasio para adelgazar un poco. Ahora debo estar en alrededor de 176 libras, pero trabajo cómodo y sin agotarme. Voy bajando el peso gradualmente y sin problemas", comentó.